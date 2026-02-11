Xi visits IT innovation park in Beijing
(People's Daily App) 16:59, February 11, 2026
Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, visited an information technology (IT) innovation park in Beijing on Monday morning.
