Languages

Archive

Home>>

In pics: cultural tourism event at Shangli Ancient Town in China's Sichuan

(Xinhua) 10:11, January 19, 2026

Visitors watch a traditional wedding ritual during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)

Visitors watch a dragon dance during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)

Visitors experience a traditional Sichuan-style outdoor "baba" banquet during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)

A chef prepares traditional Sichuan-style outdoor "baba" banquet during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories