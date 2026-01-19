In pics: cultural tourism event at Shangli Ancient Town in China's Sichuan
Visitors watch a traditional wedding ritual during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)
Visitors watch a dragon dance during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)
Visitors experience a traditional Sichuan-style outdoor "baba" banquet during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)
A chef prepares traditional Sichuan-style outdoor "baba" banquet during a cultural tourism event at Shangli Ancient Town in Ya'an, southwest China's Sichuan Province, Jan. 17, 2026. (Xinhua/Xu Bingjie)
Photos
Related Stories
- Ice-and-snow tourism in China's Sichuan attracts travelers at home and abroad
- Mabian-Zhaojue section of Leshan-Xichang Expressway to open to traffic in Sichuan
- Longchang-Luxian-Xuyong railway begins operation in SW China
- Cangxi County in China's Sichuan crafts innovative model to boost rural development
- County in SW China's Sichuan cultivates thriving konjac industry
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.