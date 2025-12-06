Languages

Archive

Home>>

Macron concludes state visit to China

(Xinhua) 10:55, December 06, 2025

CHENGDU, Dec. 5 (Xinhua) -- French President Emmanuel Macron left Chengdu, capital city of southwest China's Sichuan Province, on Friday evening, concluding his three-day state visit to China.

Macron arrived in Beijing to start his state visit to China on Wednesday afternoon at the invitation of Chinese President Xi Jinping. 

(Web editor: Chang Sha, Hongyu)

Photos

Related Stories