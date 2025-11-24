In pics: migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, China's Xizang
An aerial drone photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
An aerial drone photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)
This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
Photos
Related Stories
- Restoration of over 32,500 houses completed after an earthquake in Xigaze
- China's second Qinghai-Tibet Plateau expedition reveals key findings, confirms 3rd environmental transformation
- Leonid meteor shower lights up night sky in China's Xizang
- Xizang enhances weather forecasting, public warning capabilities
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.