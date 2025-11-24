Languages

In pics: migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, China's Xizang

(Xinhua) 11:05, November 24, 2025

An aerial drone photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)

This photo taken on Nov. 23, 2025 shows migratory birds in Lhunzhub County of Lhasa, southwest China's Xizang Autonomous Region. (Xinhua/Li Jian)

