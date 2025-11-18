15th National Games: 400m hurdles final of athletics
Gong Debin (front) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Gong Debin (R) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Gong Debin (C) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Deng Hua)
Gong Debin (2nd L) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Gong Debin (2nd R) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Deng Hua)
Gong Debin (1st R) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Gong Debin (C) of Fujian competes during the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Gong Debin of Fujian celebrates after the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Gong Debin of Fujian reacts after the men's 400m hurdles final of athletics in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Mo Jiadie of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Zhou Mu)
Mo Jiadie (2nd L) of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Deng Hua)
Mo Jiadie of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Li Yibo)
Mo Jiadie of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Xiao Yijiu)
Mo Jiadie of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
Mo Jiadie (2nd R) of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Deng Hua)
Mo Jiadie (R front) of Guangdong competes during the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie of Guangdong celebrates after the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie (R) of Guangdong helps her teammate Kong Yingying after the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie (2nd R) of Guangdong hugs her teammate Kong Yingying (2nd L) after the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie (R) of Guangdong helps her teammate Kong Yingying after the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Huang Wei)
Mo Jiadie (R) of Guangdong helps her teammate Kong Yingying after the women's 400m hurdles final of athletics at China's 15th National Games in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 17, 2025. (Xinhua/Jiang Han)
