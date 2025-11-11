Languages

In pics: women's park final of skateboarding at China's 15th National Games

(Xinhua) 13:51, November 11, 2025

Zou Mingke of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Zou Mingke of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Zheng Haohao of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Zou Mingke of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Meng Lingyan of Shandong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Zheng Haohao of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Meng Lingyan of Shandong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

Zou Mingke of Guangdong competes during the women's park final of skateboarding at China's 15th National Games in Huizhou, south China's Guangdong Province, Nov. 11, 2025. (Xinhua/Lu Hanxin)

