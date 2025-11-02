Languages

Harvest celebration held in S China's Guangxi

(Xinhua) 11:19, November 02, 2025

People celebrate the harvest with dancing in a field in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Xinhua/Huang Xiaobang)

Children play by a field in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)

People participate in a chicken and duck catching contest during a harvest celebration in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)

Children sketch in a field during a harvest celebration in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Xinhua/Huang Xiaobang)

A man competes in a grain carrying contest during a harvest celebration in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Xinhua/Huang Xiaobang)

People enjoy local cuisine during a harvest celebration in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)

Children play in a field in Silang Village of Liuzhou, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 1, 2025. (Xinhua/Huang Xiaobang)

