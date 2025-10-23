Languages

Archive

Home>>

Autumn scenery in Yinchuan, NW China's Ningxia

(Xinhua) 11:16, October 23, 2025

An aerial drone photo taken on Oct. 17, 2025 shows the autumn scenery of a flower expo park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2025 shows the autumn scenery of Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)

A tourist feeds red-billed gulls at Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, on Oct. 15, 2025. (Photo by Li Jing/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 14, 2025 shows the autumn scenery of Xixia District of Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 14, 2025 shows the autumn scenery of Xixia District of Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)

An aerial drone photo taken on Oct. 15, 2025 shows the autumn scenery of Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)

A citizen takes photos of flowers by the Diannong River in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, on Oct. 15, 2025. (Photo by Li Jing/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories