Autumn scenery in Yinchuan, NW China's Ningxia
An aerial drone photo taken on Oct. 17, 2025 shows the autumn scenery of a flower expo park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 13, 2025 shows the autumn scenery of Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)
A tourist feeds red-billed gulls at Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, on Oct. 15, 2025. (Photo by Li Jing/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 14, 2025 shows the autumn scenery of Xixia District of Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 14, 2025 shows the autumn scenery of Xixia District of Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Oct. 15, 2025 shows the autumn scenery of Haibao Park in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region. (Photo by Li Jing/Xinhua)
A citizen takes photos of flowers by the Diannong River in Yinchuan, northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region, on Oct. 15, 2025. (Photo by Li Jing/Xinhua)
