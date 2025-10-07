Mid-Autumn Festival celebrated in Vancouver, Canada
A woman walks under lantern displays during a Mid-Autumn Festival event at Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 5, 2025. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People carry lanterns while attending a Mid-Autumn Festival event at Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 5, 2025. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
People watch a Cantonese opera performance during a Mid-Autumn Festival event at Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 5, 2025. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
A teenage girl holds a lantern to celebrate the Mid-Autumn Festival at Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden in Vancouver, British Columbia, Canada, Oct. 5, 2025. (Photo by Liang Sen/Xinhua)
