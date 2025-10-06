Languages

Mid-Autumn Festival reception held in Riyadh, Saudi Arabia

(Xinhua) 10:55, October 06, 2025

An artist performs Chinese opera at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)

Artists perform at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)

Chinese artists perform at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)

Chinese artists perform acrobatics at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)

