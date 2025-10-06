Mid-Autumn Festival reception held in Riyadh, Saudi Arabia
An artist performs Chinese opera at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)
Artists perform at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)
Chinese artists perform at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)
Chinese artists perform acrobatics at a Mid-Autumn Festival reception in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 3, 2025. The Mid-Autumn Festival reception was held in the Cultural Palace in the Diplomatic Quarter of Riyadh on Friday. (Xinhua/Wang Haizhou)
