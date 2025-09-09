China launches new remote sensing satellite

Xinhua) 11:22, September 09, 2025

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. China launched a new remote sensing satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in the southern island province of Hainan on Tuesday. The Yaogan-45 satellite was launched at 10 a.m. (Beijing Time) and has entered the preset orbit successfully. (Xinhua/Pu Xiaoxu)

WENCHANG, Hainan, Sept. 9 (Xinhua) -- China launched a new remote sensing satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in the southern island province of Hainan on Tuesday.

The Yaogan-45 satellite was launched at 10 a.m. (Beijing Time) aboard a modified Long March-7 carrier rocket. It has entered the preset orbit successfully.

It will be mainly used for scientific experiments, land resource surveys, crop yield estimates, and disaster prevention and relief work.

The launch was the 594th flight mission of the Long March carrier rocket series.

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

This long-exposure photo taken on Sept. 9, 2025 shows a modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasting off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Photo by Du Xinxin/Xinhua)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Photo by Du Xinxin/Xinhua)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Pu Xiaoxu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Xinhua/Yang Guanyu)

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Yaogan-45 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Sept. 9, 2025. (Photo by Du Xinxin/Xinhua)

(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)