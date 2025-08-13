Children enjoy their summer holiday across China
Children assemble architectural models in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Xinhua/Li Ziheng)
A child participates in an interactive science experiment in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Xinhua/Li Ziheng)
Children experience simulation inside a mock space capsule in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)
Children visit a museum in Yinan County of Linyi, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Wang Yanbing/Xinhua)
A teacher teaches children to practice basic martial arts skills in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Zhao Jingwu/Xinhua)
Children read books at a bookstore in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)
Children launch "water rockets" during a community science class in Yantai, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Sun Wentan/Xinhua)
Children engage in seal carving experience in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Wang Haibin/Xinhua)
A child experiences a rock climbing activity in Zaozhuang, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)
Children participate in a reading camp in Zaozhuang, east China's Shandong Province, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Sun Zhongzhe/Xinhua)
Photos
Related Stories
- Children across China take part in various activities to spend summer time
- Children take part in diverse activities during summer vocation across China
- Childcare subsidy to benefit tens of millions of Chinese families: official
- China to allocate 90 billion yuan for nationwide childcare subsidies
- Childcare subsidy applications to start in late August
- China to offer nationwide childcare subsidies
- Children participate in various activities during summer vacation across China
- Children enjoy various activities at community service centers in Hangzhou
- Children across China enjoy summer vacations through colorful activities
- China unveils initiative to safeguard personal information of minors
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.