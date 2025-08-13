Languages

Children enjoy their summer holiday across China

(Xinhua) 08:50, August 13, 2025

Children assemble architectural models in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Xinhua/Li Ziheng)

A child participates in an interactive science experiment in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Xinhua/Li Ziheng)

Children experience simulation inside a mock space capsule in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)

Children visit a museum in Yinan County of Linyi, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Wang Yanbing/Xinhua)

A teacher teaches children to practice basic martial arts skills in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Zhao Jingwu/Xinhua)

Children read books at a bookstore in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)

Children launch "water rockets" during a community science class in Yantai, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Sun Wentan/Xinhua)

Children engage in seal carving experience in Qingdao, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Wang Haibin/Xinhua)

A child experiences a rock climbing activity in Zaozhuang, east China's Shandong Province, Aug. 12, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Li Zongxian/Xinhua)

Children participate in a reading camp in Zaozhuang, east China's Shandong Province, Aug. 11, 2025. Children across China take part in various kinds of activities to spend their summer holiday. (Photo by Sun Zhongzhe/Xinhua)

