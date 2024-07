Chinese delegation members for Paris 2024 (part 3)

BEIJING, July 13 (Xinhua) -- Following are the athletes of the Chinese delegation for the Paris Olympic Games which were released here on Saturday:

Boxing

Wu Yu, Chang Yuan, Xu Zichun, Yang Wenlu, Yang Liu, Li Qian, Tuohetaerbieke Tanglatihan, Han Xuezhen.

Canoe Sprint

Xu Shixiao, Sun Mengya, Lin Wenjun, Li Dongyin, Yin Mengdie, Wang Nan, Sun Yuewen, Yu Shimeng, Chen Yule, Liu Hao, Ji Bowen, Zhang Dong, Bu Tingkai, Wang Congkang, Dong Yi.

Canoe Slalom

Huang Juan, Li Shiting, Quan Xin.

Cycling

Bao Shanju, Guo Yufang, Yuan Liying, Liu Jiali, Sun Jiaqi, Deng Yawen, Tang Xin, Wu Zhifan, Jiang Yulu, Guo Shuai, Zhou Yu, Liu Qi, Lyu Xianjing, Mi Jiujiang, Li Zhiwei.

Breaking

Liu Qingyi, Zeng Yingying, Qi Xiangyu

Equestrian

Hua Tian Alex, Sun Huadong.

Fencing

Chen Qingyuan, Huang Qianqian, Wang Yuting, Jiao Enqi, Sun Yiwen, Yu Sihan, Tang Junyao, Xu Nuo, Yang Hengyu, Chen Haiwei, Mo Ziwei, Xu Jie, Wu Bin, Wang Zijie, Shen Chenpeng.

Golf

Yin Ruoning, Lin Xiyu, Yuan Yechun, Dou Zecheng.

Artistic Gymnastics

Qiu Qiyuan, Zhou Yaqin, Ou Yushan, Zhang Yihan, Luo Huan, Zou Jingyuan, Zhang Boheng, Liu Yang, Xiao Ruoteng, Sun Wei.

Rhythmic Gymnastics

Guo Qiqi, Hao Ting, Huang Zhangjiayang, Wang Lanjing, Ding Xinyi, Wang Zilu.

Trampoline

Hu Yicheng, Zhu Xueying, Yan Langyu, Wang Zisai. (more)

