Chinese delegation members for Paris 2024 (part 4)

BEIJING, July 13 (Xinhua) -- Following are the athletes of the Chinese delegation for the Paris Olympic Games which were released here on Saturday:

Hockey

Ou Zixia, Li Hong, Chen Yang, Dan Wen, Fan Yunxia, Gu Bingfeng, He Jiangxin, Ye Jiao, Ma Ning, Tan Jintong, Xu Wenyu, Chen Yi, Yang Liu, Zhang Ying, Zhong Jiaqi, Zou Meirong, Liu Ping, Zhou Yu, Yu Anhui.

Judo

Guo Zongying, Zhu Yeqing, Cai Qi, Tang Jing, Ma Zhenzhao, Xu Shiyan.

Modern Pentathlon

Zhang Mingyu, Luo Shuai, Li Shuhuan.

Skateboarding

Zeng Wenhui, Cui Chenxi, Zhu Yuanling, Zheng Haohao.

Rowing

Chen Yunxia, Zhang Ling, Lye Yang, Cui Xiaotong, Shen Shuangmei, Lu Shiyu, Zhang Shuxian, Liu Xiaoxin, Wang Zifeng, Xu Xingye, Zou Jiaqi, Qiu Xiuping, Zhang Hairong, Liu Zhiyu, Adiljan Sultan

Rugby Sevens

Chen Keyi, Gu Yaoyao, Hu Yu, Liu Xiaoqian, Ruan Hongting, Dou Xinrong, Sun Yue, Zhou Yan, Yan Meiling, Yang Feifei, Wang Wanyu, Su Qi, Ma Xiaodan, Wang Xiao.

Sailing

Yan Zheng, Chen Jingle, Gu Min, Hu Xiaoyu, Shan Mengyuan, Lyu Yixiao, Chen Linlin, Huang Jingye, Huang Qibin, Wen Zaiding, Liu Tian, Xu Zangjun, Mai Huicong.

Shooting

Huang Yuting, Han Jiayu, Zhang Qiongyue, Jiang Ranxin, Li Xue, Zhao Nan, Liang Xiaoya, Wu Cuicui, Zhang Xinqiu, Jiang Yiting, Wei Meng, Sheng Lihao, Du Linshu, Liu Yukun, Zhang Bowen, Xie Yu, Li Yuehong, Wang Xinjie, Qi Ying, Yu Haicheng, Lyu Jianlin.

Sport Climbing

Deng Lijuan, Zhou Yafei, Zhang Yuetong, Luo Zhilu, Long Jinbao, Wu Peng, Pan Yufei.

Table Tennis

Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu, Wang Yidi, Wang Chuqin, Fan Zhendong, Ma Long, Liang Jingkun.

