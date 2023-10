We Are China

Medal winners of artistic gymnastics events at Hangzhou Asian Games

Xinhua) 13:07, October 09, 2023

HANGZHOU, Oct. 9 (Xinhua) -- Following are the medal winners of artistic gymnastics events at the Hangzhou Asian Games:

Men's Team

Gold: China, 262.025

Silver: Japan, 258.628

Bronze: Chinese Taipei, 244.760

Men's All-Around

Gold: Zhang Boheng, China, 89.299

Silver: Takeru Kitazono, Japan, 87.032

Bronze: Lan Xingyu, China, 84.965

Men's Floor Exercise

Gold: Kim Hansol, South Korea, 14.900

Silver: Zhang Boheng, China,14.333

Bronze: Lin Chaopan, China, 14.333

Men's Pommel Horse

Gold: Lee Chih-Kai, Chinese Taipei, 15.500

Silver: Ryota Tsumura, Japan, 15.166

Bronze: Narimanm Kurbanov, Kazakhstan, 15.100

Men's Rings

Gold: Lan Xingyu, China, 15.433

Silver: Nguyen van Khanh Phong, Vietnam, 14.600

Bronze: Wataru Tanigawa, Japan, 14.300

Men's Vault

Gold: Wataru Taniguwa, Japan, 15.016

Silver: Mahdi Olfati, Iran, 14.783

Bronze: Muhammad Sharul Aimy, Malaysia, 14.466

Men's Parallel Bars

Gold: Zou Jingyuan, China, 15.933

Silver: Takeru Kitazono, Japan, 15.233

Bronze: Kakeru Tanigawa, Japan, 14.100

Men's Horizontal Bar

Gold: Zhang Boheng, China, 15.100

Silver: Lin Chaopan, China, 14.800

Bronze: Kakeru Tanigawa, Japan, 14.633

Women's Team

Gold: China, 161.896

Silver: Japan, 157.229

Bronze: DPR Korea, 156.829

Women's All-Around

Gold: Zuo Tong, China, 53.565

Silver: Mana Okamura, Japan, 52.898

Bronze: Kim Sujong, 51.466

Women's Vault

Gold: An Changok, DPR Korea, 14.049

Silver: Kim Sonhyang, DPR Korea, 13.600

Bronze: Yu Linmin, China, 13.533

Women's Uneven Bars

Gold: An Changok, DPR Korea, 14.266

Silver: Mikako Serita, Japan, 13.933

Bronze: Zuo Tong, China, 13.866

Women's Floor Exercise

Gold: Zhang Jin, China, 13.100

Silver: Kim Sonhyang, DPR Korea, 12.966

Bronze: Lim Sumin, South Korea, 12.800

Women's Balance Beam

Gold: Mana Okamura, Japan, 13.966

Silver: Tang Xijing, China, 13.733

Bronze: Ting Hua-Tien, Chinese Taipei, 13.300

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)