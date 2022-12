We Are China

Giant panda from China seen in Chiang Mai, Thailand

Xinhua) 09:33, December 26, 2022

Giant panda Lin Hui takes food at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui arrived in Chiang Mai, Thailand on loan from China at the age of two in 2003.

A visitor takes photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Giant panda Lin Hui rests at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

Visitors take photos of giant panda Lin Hui at Chiang Mai Zoo in Chiang Mai, Thailand, Dec. 23, 2022. (Xinhua/Wang Teng)

