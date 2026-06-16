Scenery of blooming lotus flowers in China
This photo taken on June 13, 2026 shows lotus flowers at a botanical garden in Hebi City, central China's Henan Province. (Photo by Zhao Yongqiang/Xinhua)
A dragonfly rests on a lotus flower at a botanical garden in Hebi City, central China's Henan Province, June 13, 2026. (Photo by Zhao Yongqiang/Xinhua)
Bees fly above a lotus flower on a lake in Jiyuan City in central China's Henan Province, June 15, 2026. (Photo by Miao Qiunao/Xinhua)
A citizen takes selfies amid lotus flowers at a wetland park in Tianfu New Area in southwest China's Sichuan Province, June 5, 2026. (Photo by Weng Guangjian/Xinhua)
This photo taken on June 3, 2026 shows lotus flowers at a park in Guangping County of Handan City, north China's Hebei Province. (Photo by Cheng Xuehu/Xinhua)
This photo taken on June 6, 2026 shows lotus flowers at park in Yueqing City of east China's Zhejiang Province. (Photo by Cai Kuanyuan/Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 12, 2026 shows citizens admiring lotus flowers at a park in Yangzhou, east China's Jiangsu Province. (Photo by Qi Liguang/Xinhua)
Fish swim in a lotus pond of a park in Suzhou City, east China's Jiangsu Province, June 15, 2026. (Photo by Hang Xingwei/Xinhua)
A bird rests on a lotus flower at a scenic area in Yangzhou City, east China's Jiangsu Province, June 14, 2026. (Photo by Meng Delong/Xinhua)
This photo taken on June 13, 2026 shows lotus flowers at a park in Wenxian County, Jiaozuo City, central China's Henan Province. (Photo by Xu Hongxing/Xinhua)
Lotus flowers are pictured in Xincheng County of Laibin City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, June 11, 2026. (Photo by Fan Shaoguang/Xinhua)
A lotus flower is pictured at a park in Taizhou City, east China's Jiangsu Province, June 15, 2026. (Photo by Yang Yugang/Xinhua)
This photo taken on June 14, 2026 shows lotus flowers along a river in Dunhuang City, northwest China's Gansu Province. (Photo by Zhang Xiaoliang/Xinhua)
A lotus flower is pictured at a park in Huai'an City, east China's Jiangsu Province, June 15, 2026. (Photo by He Jinghua/Xinhua)
This photo taken on June 13, 2026 shows a lotus flower in the rain in Pinggui District of Hezhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by Huang Xuhu/Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 2, 2026 shows a view of a lotus pond in Wuzhou City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by He Huawen/Xinhua)
This photo taken on June 10, 2026 shows lotus flowers at a park in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Photo by Cao Zhengping/Xinhua)
An aerial drone photo taken on June 12, 2026 shows tourists taking pictures of lotus flowers at a park in Wuxing District of Huzhou City, east China's Zhejiang Province. (Photo by Yi Fan/Xinhua)
This photo taken on June 8, 2026 shows a view of a lotus pond in Chuanshan District of Suining City, southwest China's Sichuan Province. (Photo by Liu Changsong/Xinhua)
A bee flies above a lotus flower at a scenic area in Yangzhou City, east China's Jiangsu Province, June 14, 2026. (Photo by Meng Delong/Xinhua)
Photos
Related Stories
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.