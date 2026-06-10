Highlights of Australian Badminton Open 2026
Forrest Huang/Minh Trung Faris Truong (L) compete during the men's doubles first round match between Liang Weikeng/Wang Chang of China and Forrest Huang/Minh Trung Faris Truong of Australia at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Liang Weikeng (L)/Wang Chang of China compete during the men's doubles first round match between Liang Weikeng/Wang Chang of China and Forrest Huang/Minh Trung Faris Truong of Australia at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Han Qianxi of China competes during the women's singles first round match between Han Qianxi of China and Isharani Baruah of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Isharani Baruah competes during the women's singles first round match between Han Qianxi of China and Isharani Baruah of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Han Qianxi of China competes during the women's singles first round match between Han Qianxi of China and Isharani Baruah of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Hu Zhe'an competes during the men's singles first round match between Hu Zhe'an of China and Saneeth Dayanand Shimoga of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Hu Zhe'an competes during the men's singles first round match between Hu Zhe'an of China and Saneeth Dayanand Shimoga of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Han Qianxi of China competes during the women's singles first round match between Han Qianxi of China and Isharani Baruah of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Saneeth Dayanand Shimoga competes during the men's singles first round match between Hu Zhe'an of China and Saneeth Dayanand Shimoga of India at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Feng Yanzhe (L)/Huang Dongping compete during the mixed doubles first round match between Feng Yanzhe/Huang Dongping of China and Kim Joon Young/Lee Yu Lim of South Korea at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Feng Yanzhe/Huang Dongping (L) compete during the mixed doubles first round match between Feng Yanzhe/Huang Dongping of China and Kim Joon Young/Lee Yu Lim of South Korea at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Feng Yanzhe (R)/Huang Dongping compete during the mixed doubles first round match between Feng Yanzhe/Huang Dongping of China and Kim Joon Young/Lee Yu Lim of South Korea at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Feng Yanzhe (R)/Huang Dongping compete during the mixed doubles first round match between Feng Yanzhe/Huang Dongping of China and Kim Joon Young/Lee Yu Lim of South Korea at the Australian Badminton Open 2026 in Sydney, Australia, June 10, 2026. (Xinhua/Gong Bing)
Photos
Related Stories
- Top seeds Jia/Zhang among Chinese first round winners at Australian Badminton Open
- In pics: Indonesia Open 2026 badminton tournament
- China's Jia/Zhang claim women's doubles title at Singapore Open
- Highlights of Singapore Badminton Open 2026
- In pics: men's doubles round of 16 match at Singapore Badminton Open 2026
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.