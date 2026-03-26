Farmers busy with spring ploughing across China
Farmers drive agricultural machinery to plant taro in Nanqiao Town of Xingtang County, Shijiazhuang of north China's Hebei Province, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Zhang Xiaofeng/Xinhua)
An aerial drone photo taken on March 25, 2026 shows farmers working in a ginger field in Nanqiao Town of Xingtang County, Shijiazhuang of north China's Hebei Province. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)
An aerial drone photo taken on March 25, 2026 shows farmers planting Chinese medical herbs in a field in Guolou Village of Huiting Town, Shangqiu City of central China's Henan Province. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Wang Gaochao/Xinhua)
Farmers plant ginger in Nanqiao Town of Xingtang County, Shijiazhuang of north China's Hebei Province, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Xinhua/Yang Shiyao)
A farmer works in a rice field at Rencun Village of Wangzhai Town, Jinhua City of east China's Zhejiang Province, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Zhang Jiancheng/Xinhua)
Agricultural technicians load seedlings on a rice transplanter in Meiyi Village of Liantang Town, Hezhou City of south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Liao Zuping/Xinhua)
An aerial drone photo taken on March 25, 2026 shows a farmer working in wheat fields in Xiguyi Village of Xiyan Township, Sanmenxia City of central China's Henan Province, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Du Jie/Xinhua)
Farmers work in a ginger field in Nanqiao Town of Xingtang County, Shijiazhuang of north China's Hebei Province, March 25, 2026. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Xinhua/Yang Shiyao)
An aerial drone photo taken on March 25, 2026 shows farmers conducting field mulching in Hezhang County of Bijie City, southwest China's Guizhou Province. Farmers across China have recently been busy with spring ploughing. (Photo by Jiang Ziyu/Xinhua)
