Languages

Archive

Home>>

In pics: cherry blossoms in Gui'an New Area, China's Guizhou

(Xinhua) 08:44, March 12, 2026

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)

Tourists visit a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)

A tourist poses for photos amid cherry blossoms at a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)

Tourists visit a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories