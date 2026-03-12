In pics: cherry blossoms in Gui'an New Area, China's Guizhou
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
An aerial drone photo taken on March 11, 2026 shows cherry blossoms in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Tao Liang)
Tourists visit a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)
A tourist poses for photos amid cherry blossoms at a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)
Tourists visit a cherry garden in Gui'an New Area, southwest China's Guizhou Province, March 11, 2026. (Xinhua/Tao Liang)
Photos
Related Stories
- World's highest bridge opens new chapter for tourism in SW China's Guizhou
- "Village T" fashion show held in China's Guizhou
- SW China's Guizhou emerges as popular destination for residential tourism
- Dragon dancers light up the night in SW China's Guizhou
- "Maolong Festival" of Yilao ethnic group marked with dragon dance in SW China's Guizhou
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.