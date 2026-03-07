Various events held across China to mark Int'l Women's Day
Women learn flower arranging at an event celebrating International Women's Day in Mengzi City, southwest China's Yunnan Province, March 5, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Xue Yingying/Xinhua)
Women make dough sculpture at an event celebrating International Women's Day in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Wang Chun/Xinhua)
Women participate in a competition at a fun sports event in Luocheng Mulao Autonomous County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Wei Rudai/Xinhua)
A mother participates in a fun game with her child during an activity celebrating International Women's Day at a kindergarten in Nanjing, east China's Jiangsu Province, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Fang Dongxu/Xinhua)
Female volunteers offer free haircuts to the citizens in Luocheng Mulao Autonomous County, Hechi City, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Meng Zengshi/Xinhua)
Women attend a flower arrangement competition held by a community in Tongjiang City, northeast China's Heilongjiang Province, March 6, 2026. Various events were held across China recently to mark International Women's Day. (Photo by Liu Wanping/Xinhua)
