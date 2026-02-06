Foreign trade cargo throughput in Tangshan Port posts year-on-year growth

Xinhua) 15:57, February 06, 2026

An aerial drone photo taken on Feb. 5, 2026 shows ships loading containers at a container dock of Tangshan Port in Tangshan, north China's Hebei Province. The foreign trade cargo throughput in Tangshan Port reached 381.56 million tonnes in 2025, up 2.59 percent year on year. (Xinhua/Yang Shiyao)

This photo taken on Feb. 5, 2026 shows unmanned vehicles working at a container dock of Tangshan Port in Tangshan, north China's Hebei Province. The foreign trade cargo throughput in Tangshan Port reached 381.56 million tonnes in 2025, up 2.59 percent year on year. (Xinhua/Yang Shiyao)

This photo taken on Feb. 5, 2026 shows unmanned vehicles working at a container dock of Tangshan Port in Tangshan, north China's Hebei Province. The foreign trade cargo throughput in Tangshan Port reached 381.56 million tonnes in 2025, up 2.59 percent year on year. (Xinhua/Yang Shiyao)

An aerial drone photo taken on Feb. 5, 2026 shows a container dock of Tangshan Port in Tangshan, north China's Hebei Province. The foreign trade cargo throughput in Tangshan Port reached 381.56 million tonnes in 2025, up 2.59 percent year on year. (Xinhua/Yang Shiyao)

An aerial drone photo taken on Feb. 5, 2026 shows ships loading containers at a container dock of Tangshan Port in Tangshan, north China's Hebei Province. The foreign trade cargo throughput in Tangshan Port reached 381.56 million tonnes in 2025, up 2.59 percent year on year. (Xinhua/Yang Shiyao)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)