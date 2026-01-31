China launches satellite for Algeria

Xinhua) 13:51, January 31, 2026

A Long March-2C carrier rocket carrying an Algerian remote sensing satellite blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, Jan. 31, 2026.(Photo by Wang Jiangbo/Xinhua)

JIUQUAN, Jan. 31 (Xinhua) -- China launched an Algerian remote sensing satellite from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China on Saturday.

A Long March-2C carrier rocket lifted off from the launch center at 12:01 p.m. (Beijing Time), successfully sending the satellite into its planned orbit.

The Algerian satellite will be primarily used for land planning and disaster prevention and mitigation.

Saturday's launch marked the 629th mission of China's Long March rocket series.

