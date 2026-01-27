Languages

British PM to visit China

(Xinhua) 15:41, January 27, 2026

BEIJING, Jan. 27 (Xinhua) -- At the invitation of Chinese Premier Li Qiang, British Prime Minister Keir Starmer will pay an official visit to China from Jan. 28 to 31, a Chinese Foreign Ministry spokesperson announced Tuesday.

