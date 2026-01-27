Home>>
British PM to visit China
(Xinhua) 15:41, January 27, 2026
BEIJING, Jan. 27 (Xinhua) -- At the invitation of Chinese Premier Li Qiang, British Prime Minister Keir Starmer will pay an official visit to China from Jan. 28 to 31, a Chinese Foreign Ministry spokesperson announced Tuesday.
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Enhanced exchanges, cooperation between China, Britain benefit both sides, world: spokesperson
- Foreign ministry comments on Britain's approval of plans for China's new embassy building
- Britain approves plans for China's new London embassy
- China's top diplomat meets British prime minister's national security adviser
- Chinese, British FMs hold phone talks on bilateral ties
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.