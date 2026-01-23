Languages

China unveils squad for Milan-Cortina 2026 Winter Olympics

(Xinhua) 15:45, January 23, 2026

BEIJING, Jan. 23 (Xinhua) -- China's Winter Sports Administrative Center unveiled on Friday a 124-athlete squad for the coming Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.

The roster added to the four-member squad for ski mountaineering, a new sport that will debut at Milan-Cortina 2026, which was announced earlier this month by the Mountaineering Administrative Center.

The roster features a stellar lineup of China's top athletes, including reigning Olympic champions Su Yiming, Gu Ailing, Xu Mengtao, Gao Tingyu, Fan Kexin and Sui Wenjing/Han Cong.

At Beijing 2022, China competed in 104 events of 15 disciplines, winning 15 medals - nine gold, four silver, and two bronze - placing fourth in gold medal tally.

The 2026 Games, which feature 116 events across 16 disciplines, will kick off on February 6.

Following is the full roster of Team China:

- Short Track Speed Skating

Men: Sun Long, Liu Shaoang, Lin Xiaojun, Zhang Baihao, Li Wenlong

Women: Gong Li, Zhang Chutong, Wang Xinran, Fan Kexin, Yang Jingru

- Speed Skating

Men: Gao Tingyu, Ning Zhongyan, Lian Ziwen, Xue Zhiwen, Wu Yu, Liu Hanbin, Li Wenhao

Women: Yin Qi, Han Mei, Yang Binyu, Ahenaer Adake, Li Jiaxuan, Tian Ruining, Wang Jingziqian, Tai Zhien

- Figure Skating

Men: Han Cong, Jin Boyang, Liu Xinyu

Women: Sui Wenjing, Zhang Ruiyang, Wang Shiyue

- Curling

Men: Xu Xiaoming, Fei Xueqing, Li Zhichao, Xu Jingtao, Wang Zhenhao

Women: Wang Rui, Han Yu, Dong Ziqi, Jiang Jiayi, Su Tingyu

- Freestyle Skiing, Aerials

Men: Sun Jiaxu, Li Tianma, Qi Guangpu, Wang Xindi

Women: Xu Mengtao, Chen Meiting, Kong Fanyu, Shao Qi

- Freestyle Skiing, Moguls

Women: Li Ruilin, Yang Ya

- Freestyle Skiing, Halfpipe

Men: Sheng Haipeng, Sun Jingbo, Su Shuaibing, Yang Kaile

Women: Li Fanghui, Gu Ailing, Zhang Kexin, Liu Yishan

- Freestyle Skiing, Big Air &Slopestyle

Women: Liu Mengting, Yang Ruyi, Han Linshan, Gu Ailing

- Snowboard, Halfpipe

Men: Wang Ziyang, Ren Chongshuo

Women: Cai Xuetong, Wu Shaotong, Yang Lu, Liu Jiayu

- Snowboard, Big Air &Slopestyle

Men: Su Yiming, Yang Wenlong, Ge Chunyu

Women: Zhang Xiaonan

- Snowboard, Parallel Giant Slalom

Men: Bi Ye, Ban Xuefu

Women: Gong Naiying, Bai Xinhui, Dong Yuyue

- Ski Cross / Snowboard Cross (Women Only)

Freestyle Ski Cross: Zhang Xuelian, Li Wenwen

Snowboard Cross: Pang Chuyuan, Yongqinglamu

- Alpine Skiing

Men: Liu Xiaochen

Women: Zhang Yuying

- Cross-Country Skiing

Men: Wang Qiang, Li Minglin

Women: Dinigeer Yilamujiang, Chi Chunxue, Wang Yundi, He Kaile

- Biathlon

Men: Yan Xingyuan

Women: Chu Yuanmeng, Meng Fanqi

- Ski Jumping

Men: Song Qiwu

Women: Zeng Ping, Liu Qi, Dong Bing, Weng Yangning

- Nordic Combined

Men: Zhao Jiawen, Zhao Zihe

- Bobsleigh

Men: Sun Kaizhi, Zhang Jin, Shi Yaolong, An Tai, Li Chunjian, Jiang Maoyuan, Ye Jielong, Ren Jianzhang, Ding Yunda

Women: Huai Mingming, Wang Xuan, Ying Qing, Wang Yu, Wang Xinyi

- Skeleton

Men: Yin Zheng, Chen Wenhao, Lin Qinwei

Women: Zhao Dan, Liang Yuxin

- Luge

Men: Bao Zhenyu, Jubayi Saikeyi, Hou Shuo

Women: Wang Peixuan, Gulijienaiti Adikeyoumu, Zhao Jiaying

- Ski Mountaineering

Men: Buluer, Zhang Chenghao

Women: Cidan Yuzhen, Suolang Quzhen

