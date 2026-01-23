China unveils squad for Milan-Cortina 2026 Winter Olympics
BEIJING, Jan. 23 (Xinhua) -- China's Winter Sports Administrative Center unveiled on Friday a 124-athlete squad for the coming Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.
The roster added to the four-member squad for ski mountaineering, a new sport that will debut at Milan-Cortina 2026, which was announced earlier this month by the Mountaineering Administrative Center.
The roster features a stellar lineup of China's top athletes, including reigning Olympic champions Su Yiming, Gu Ailing, Xu Mengtao, Gao Tingyu, Fan Kexin and Sui Wenjing/Han Cong.
At Beijing 2022, China competed in 104 events of 15 disciplines, winning 15 medals - nine gold, four silver, and two bronze - placing fourth in gold medal tally.
The 2026 Games, which feature 116 events across 16 disciplines, will kick off on February 6.
Following is the full roster of Team China:
- Short Track Speed Skating
Men: Sun Long, Liu Shaoang, Lin Xiaojun, Zhang Baihao, Li Wenlong
Women: Gong Li, Zhang Chutong, Wang Xinran, Fan Kexin, Yang Jingru
- Speed Skating
Men: Gao Tingyu, Ning Zhongyan, Lian Ziwen, Xue Zhiwen, Wu Yu, Liu Hanbin, Li Wenhao
Women: Yin Qi, Han Mei, Yang Binyu, Ahenaer Adake, Li Jiaxuan, Tian Ruining, Wang Jingziqian, Tai Zhien
- Figure Skating
Men: Han Cong, Jin Boyang, Liu Xinyu
Women: Sui Wenjing, Zhang Ruiyang, Wang Shiyue
- Curling
Men: Xu Xiaoming, Fei Xueqing, Li Zhichao, Xu Jingtao, Wang Zhenhao
Women: Wang Rui, Han Yu, Dong Ziqi, Jiang Jiayi, Su Tingyu
- Freestyle Skiing, Aerials
Men: Sun Jiaxu, Li Tianma, Qi Guangpu, Wang Xindi
Women: Xu Mengtao, Chen Meiting, Kong Fanyu, Shao Qi
- Freestyle Skiing, Moguls
Women: Li Ruilin, Yang Ya
- Freestyle Skiing, Halfpipe
Men: Sheng Haipeng, Sun Jingbo, Su Shuaibing, Yang Kaile
Women: Li Fanghui, Gu Ailing, Zhang Kexin, Liu Yishan
- Freestyle Skiing, Big Air &Slopestyle
Women: Liu Mengting, Yang Ruyi, Han Linshan, Gu Ailing
- Snowboard, Halfpipe
Men: Wang Ziyang, Ren Chongshuo
Women: Cai Xuetong, Wu Shaotong, Yang Lu, Liu Jiayu
- Snowboard, Big Air &Slopestyle
Men: Su Yiming, Yang Wenlong, Ge Chunyu
Women: Zhang Xiaonan
- Snowboard, Parallel Giant Slalom
Men: Bi Ye, Ban Xuefu
Women: Gong Naiying, Bai Xinhui, Dong Yuyue
- Ski Cross / Snowboard Cross (Women Only)
Freestyle Ski Cross: Zhang Xuelian, Li Wenwen
Snowboard Cross: Pang Chuyuan, Yongqinglamu
- Alpine Skiing
Men: Liu Xiaochen
Women: Zhang Yuying
- Cross-Country Skiing
Men: Wang Qiang, Li Minglin
Women: Dinigeer Yilamujiang, Chi Chunxue, Wang Yundi, He Kaile
- Biathlon
Men: Yan Xingyuan
Women: Chu Yuanmeng, Meng Fanqi
- Ski Jumping
Men: Song Qiwu
Women: Zeng Ping, Liu Qi, Dong Bing, Weng Yangning
- Nordic Combined
Men: Zhao Jiawen, Zhao Zihe
- Bobsleigh
Men: Sun Kaizhi, Zhang Jin, Shi Yaolong, An Tai, Li Chunjian, Jiang Maoyuan, Ye Jielong, Ren Jianzhang, Ding Yunda
Women: Huai Mingming, Wang Xuan, Ying Qing, Wang Yu, Wang Xinyi
- Skeleton
Men: Yin Zheng, Chen Wenhao, Lin Qinwei
Women: Zhao Dan, Liang Yuxin
- Luge
Men: Bao Zhenyu, Jubayi Saikeyi, Hou Shuo
Women: Wang Peixuan, Gulijienaiti Adikeyoumu, Zhao Jiaying
- Ski Mountaineering
Men: Buluer, Zhang Chenghao
Women: Cidan Yuzhen, Suolang Quzhen
