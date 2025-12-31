Languages

First 'Grassland curling' attracts 350 competitors

(Ecns.cn) 11:06, December 31, 2025

Contestants compete during a local game in Xilin Gol, in Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: China News Service)

The first "Barigai &Tanshaga Competition" was held in Xilin Gol City recetnly, attracting 350 enthusiasts from seven leagues and cities in Inner Mongolia Autonomous Region: Hulunbuir, Tongliao, Chifeng, Xilin Gol, Ulanqab, Baotou, and Bayannur.

Known as "grassland curling," Barigai follows similar rules to curling. Tanshaga involves flicking bone pieces placed on a wooden track with fingertips to hit the target for different point values.


