First 'Grassland curling' attracts 350 competitors
(Ecns.cn) 11:06, December 31, 2025
Contestants compete during a local game in Xilin Gol, in Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo: China News Service)
The first "Barigai &Tanshaga Competition" was held in Xilin Gol City recetnly, attracting 350 enthusiasts from seven leagues and cities in Inner Mongolia Autonomous Region: Hulunbuir, Tongliao, Chifeng, Xilin Gol, Ulanqab, Baotou, and Bayannur.
Known as "grassland curling," Barigai follows similar rules to curling. Tanshaga involves flicking bone pieces placed on a wooden track with fingertips to hit the target for different point values.
