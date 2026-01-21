30 seconds above Snow Town: An aerial view of NE China's winter wonderland

Vast stretches of northern China are now cloaked in snow, ushering in the prime season for winter sightseeing. China Snow Town in Mudanjiang, northeast China's Heilongjiang Province, is known for its long winters and abundant snowfall, making it a popular destination for ice-and-snow tourism.

By leveraging its natural resources, China Snow Town continues to stimulate local economic vitality, turning its natural advantages into sustained momentum for regional development.

