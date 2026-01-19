Scenery of plum, wintersweet blossoms in winter
A woman looks at a plum blossom in Chaoshan mountain scenic area of Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Jan. 18, 2026. (Photo by Zhuang Yingchang/Xinhua)
Wintersweet blossoms are seen in Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Jan. 18, 2026. (Photo by Chen Qibao/Xinhua)
Wintersweet blossoms are seen at the imperial Xiaoling Mausoleum, the burial site of the Ming Dynasty's (1368-1644) founding emperor Zhu Yuanzhang, in Nanjing, east China's Jiangsu Province, Jan. 11, 2026. (Photo by Su Yang/Xinhua)
Plum blossoms are seen in Meihuashan scenic area of Nanjing, east China's Jiangsu Province, Jan. 14, 2026. (Photo by Sun Zhongnan/Xinhua)
People enjoy plum blossoms at Jishou University in Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, central China's Hunan Province, Jan. 15, 2026. (Photo by Peng Biao/Xinhua)
A drone panoramic photo taken on Jan. 17, 2026 shows people enjoying plum blossoms at the scenic area of the hometown of Qu Yuan, a patriotic poet of ancient China, in Zigui County of Yichang, central China's Hubei Province. (Photo by Wang Gang/Xinhua)
Plum blossoms are seen in Qianjiang District of Chongqing, southwest China, Jan. 13, 2026. (Photo by Yang Min/Xinhua)
Plum blossoms are seen in Meihuashan scenic area of Nanjing, east China's Jiangsu Province, Jan. 15, 2026. (Photo by Yang Suping/Xinhua)
Plum blossoms are seen with a line of traditional preserved pork, known as La Rou, in Qianjiang District of Chongqing, southwest China, Jan. 13, 2026. (Photo by Yang Min/Xinhua)
A woman takes photos of wintersweet blossoms in Huai'an, east China's Jiangsu Province, Jan. 13, 2026. (Photo by Liang Debin/Xinhua)
Plum blossoms are seen in Kaili, southwest China's Guizhou Province, Jan. 17, 2026. (Photo by Liang Huibo/Xinhua)
Photos
Related Stories
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.