New giant panda pair makes public debut in Malaysia

(Ecns.cn) 10:27, January 12, 2026

Photo taken on Jan. 10, 2026 shows giant panda Xiaoyue at Zoo Negara, Malaysia's national zoo. (Photo: China News Service/Chen Yue)

Two giant pandas from China named Chenxing and Xiaoyue, made their first public appearance at Zoo Negara in Malaysia Saturday.


