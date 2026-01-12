Home>>
New giant panda pair makes public debut in Malaysia
(Ecns.cn) 10:27, January 12, 2026
Photo taken on Jan. 10, 2026 shows giant panda Xiaoyue at Zoo Negara, Malaysia's national zoo. (Photo: China News Service/Chen Yue)
Two giant pandas from China named Chenxing and Xiaoyue, made their first public appearance at Zoo Negara in Malaysia Saturday.
