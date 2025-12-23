Giant panda house at Chongqing zoo completes renovation
A giant panda eats bamboo at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)
