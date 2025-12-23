Languages

Giant panda house at Chongqing zoo completes renovation

(Xinhua) 08:49, December 23, 2025

A giant panda eats bamboo at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

A giant panda rests at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

A giant panda is seen at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

A giant panda is seen at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

A giant panda rests at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

A giant panda is seen at Chongqing zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Dec. 22, 2025. On Monday, the lower part of the giant panda house at Chongqing zoo completed its renovation and welcomed giant pandas to move in. (Xinhua/Tang Yi)

