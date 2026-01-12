People protest U.S. attack on Venezuela in Italy, Britain
ROME/LONDON, Jan. 11 (Xinhua) -- Protesters took to the streets in Italy and Britain during the weekend, condemning the U.S. attack on Venezuela.
People attend a protest condemning U.S. attack on Venezuela in Rome, Italy, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Jing)
People attend a protest condemning U.S. attack on Venezuela in Rome, Italy, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Jing)
A woman holds a placard during a protest condemning U.S. attack on Venezuela in Rome, Italy, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Jing)
People attend a protest condemning U.S. attack on Venezuela in Rome, Italy, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Jing)
A man holds a placard while listening to a speech during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside No. 10 Downing Street in London, Britain, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A demonstrator waves Venezuelan national flag during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside No. 10 Downing Street in London, Britain, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A placard is seen during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside No. 10 Downing Street in London, Britain, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A placard is seen during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside No. 10 Downing Street in London, Britain, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Ying)
Demonstrators hold placards during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside No. 10 Downing Street in London, Britain, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Li Ying)
Photos
Related Stories
- Venezuela has begun "exploratory" diplomatic process with U.S., says Venezuelan FM
- Brazilian, Spanish leaders discuss Mercosur-EU deal, Venezuela
- Venezuela not "subjugated" after U.S. attack, says acting president
- Commentary: EU's double standard on Greenland, Venezuela exposes Achilles' heel in strategic autonomy
- People protest against U.S. attack on Venezuela in London
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.