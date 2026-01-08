People protest against U.S. attack on Venezuela in London
A demonstrator holds a placard during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside King's Cross railway station in London, Britain, Jan. 7, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A demonstrator holds a placard during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside King's Cross railway station in London, Britain, Jan. 7, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A demonstrator holds a national flag of Venezuela during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside King's Cross railway station in London, Britain, Jan. 7, 2026. (Xinhua/Li Ying)
Demonstrators attend a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside King's Cross railway station in London, Britain, Jan. 7, 2026. (Xinhua/Li Ying)
A demonstrator holds a placard during a protest condemning U.S. attack on Venezuela outside King's Cross railway station in London, Britain, Jan. 7, 2026. (Xinhua/Li Ying)
Photos
Related Stories
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.