Home>>
China Dynamics: China's postal delivery volume hits 216.5 billion items in 2025
By Zhang Kaiwei (People's Daily Online) 17:23, January 08, 2026
(Web editor: Zhang Kaiwei, Du Mingming)
Photos
Related Stories
- Nation's annual parcel volume hits nearly 200 billion
- China accounts for over 60 percent of global courier parcel growth in 2021-2025
- China's express delivery sector posts double-digit growth in first 11 months
- China's express delivery sector sees expansion in November
- China's express delivery sector sees annual volume top 180 bln parcels
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.