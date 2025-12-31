Home>>
Students perform during new year concert in Beijing
(Xinhua) 15:18, December 31, 2025
Students perform during a new year concert at a primary school in Beijing, capital of China, Dec. 31, 2025. (Xinhua/Jin Liangkuai)
Students perform during a new year concert at a primary school in Beijing, capital of China, Dec. 31, 2025. (Xinhua/Jin Liangkuai)
Students perform during a new year concert at a primary school in Beijing, capital of China, Dec. 31, 2025. (Xinhua/Jin Liangkuai)
Students perform during a new year concert at a primary school in Beijing, capital of China, Dec. 31, 2025. (Xinhua/Jin Liangkuai)
Students perform during a new year concert at a primary school in Beijing, capital of China, Dec. 31, 2025. (Xinhua/Jin Liangkuai)
(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)
Photos
Related Stories
- China's musical theater market sees expansion in 2025
- Exhibition themed on various music cultures along ancient Silk Road held in Guangzhou
- Chinese piano virtuoso Lang Lang captivates audience at Egypt's pyramids concert
- Trending in China | The flowing music of the mountains: Miao Lusheng
- Trending in China | China's ancient 'Twelve Muqam' music
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.