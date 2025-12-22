Chinese mergansers spotted wintering in Dazhang River, SE China
A Chinese merganser forages in the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
Chinese mergansers fly over the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
Chinese mergansers swim in the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
Chinese mergansers fly over the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
Chinese mergansers fly over the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
An aerial drone photo shows a view of the Dazhang River in Yongtai County, southeast China's Fujian Province, Dec. 20, 2025. Sixteen Chinese mergansers, a national first-class protected species, were spotted wintering here. (Xinhua/Wei Peiquan)
