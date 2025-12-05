Sansha Town in China's Fujian integrates tourist attractions with rural development
Photography enthusiasts watch and capture sea views at sunrise in Huazhu Village, Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 4, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
An aerial drone photo shows guesthouses along the coastal road for sightseeing in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
This photo shows the scenery of the sea at sunrise in Huazhu Village, Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 4, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
An aerial drone photo shows a view along the coastal road for sightseeing in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
This photo shows a coastal scenery of Dongbi Village in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
This photo shows a sea view at sunrise in Huazhu Village, Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 4, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
This photo shows a coastal scenery of Dongbi Village in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
An aerial drone photo shows guesthouses along the coastal road for sightseeing in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
A person in fisherman outfit walks on the tidal flats in Dongbi Village in Sansha Town, Xiapu County, southeast China's Fujian Province, Dec. 3, 2025. Sansha Town in Xiapu County, blessed with unique natural resources and rich historical culture, has been walking a distinctive path to rural revitalization by orchestrating tourist attractions such as high-end homestays, tidal flat landscape and local specialty food with rural development. (Xinhua/Wei Peiquan)
