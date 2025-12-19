People enjoy metasequoia tree leaves in Changsha, China's Hunan
An aerial drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)
An aerial drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)
People visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)
People take photos as they visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)
A drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)
People enjoy their leisure time at a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)
People visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)
