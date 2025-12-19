Languages

People enjoy metasequoia tree leaves in Changsha, China's Hunan

(Xinhua) 08:48, December 19, 2025

An aerial drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)

An aerial drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)

People visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)

People take photos as they visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)

A drone photo taken on Dec. 18, 2025 shows people visiting a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Sihan)

People enjoy their leisure time at a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)

People visit a park, where metasequoia tree leaves have turned red, in Changsha, central China's Hunan Province, Dec. 18, 2025. (Xinhua/Chen Sihan)

