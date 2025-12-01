Languages

Scenery of Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha

(Xinhua) 09:02, December 01, 2025

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a scenery of the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows citizens visiting the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows citizens visiting the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a scenery of the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a scenery of the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a scenery of the Hunan Songya Lake National Wetland Park in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

