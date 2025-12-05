Home>>
Macron visits China's Sichuan University
(Xinhua) 16:00, December 05, 2025
CHENGDU, Dec. 5 (Xinhua) -- French President Emmanuel Macron on Friday visited Sichuan University in Chengdu, southwest China's Sichuan Province.
In recent years, Sichuan University has established and deepened cooperative partnerships with a number of universities in France, including the Paris Institute of Political Studies, Paris Nanterre University, University of Toulouse, and National Institute for Oriental Languages and Civilizations.
In 1981, Chengdu and the French city of Montpellier established a friendship city relationship, becoming the first pair of sister cities between China and France.
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
- Bamboo brings ecological, economic benefits to town in E China's Jiangxi
- Expo on AI machines, electronics opens in Macao, pursuing global opportunities
- Mesmerizing views of common cranes roaming banks of Yellow River in C China's Henan
- Harvest begins for income-boosting medicinal fruit in C China's Henan
Related Stories
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.