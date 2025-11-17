Coffee plants enter harvest season in Baoshan, China's Yunnan
Farmers pick coffee cherries at a coffee garden in Tangxi Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Gao Yongwei)
A farmer picks coffee cherries at a coffee garden in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Gao Yongwei)
Farmers pick coffee cherries at a coffee garden in Tangxi Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Wang Guansen)
Farmers sort coffee cherries in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Wang Guansen)
Farmers air fresh coffee beans in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Gao Yongwei)
A farmer transfers newly harvested coffee cherries into a bag at a coffee garden in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Wang Guansen)
A farmer processes newly harvested coffee cherries in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Gao Yongwei)
An aerial drone photo taken on Nov. 16, 2025 shows a coffee garden in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Wang Guansen)
A farmer picks coffee cherries at a coffee garden in Tangxi Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Gao Yongwei)
Farmers pick coffee cherries at a coffee garden in Xinzhai Village of Baoshan City, southwest China's Yunnan Province, Nov. 16, 2025. Coffee plants growing here has recently entered the harvest season. (Xinhua/Wang Guansen)
