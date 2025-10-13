Home>>
Heartwarming! 5 water conservancy masters hug their younger selves
(People's Daily Online) 13:36, October 13, 2025
Witness five water conservancy masters embrace their younger selves across time in this AI-generated short video. More than one-third of the chief engineers in China's water sector are graduates of Hohai University in Nanjing, east China's Jiangsu Province.
