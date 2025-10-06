Languages

Archive

Home>>

Tourists visit SW China's Chongqing during National Day holiday

(Xinhua) 11:01, October 06, 2025

Tourists visit Hongyadong scenic area in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 3, 2025. (Photo by Guo Xu/Xinhua)

Tourists visit a scenic area in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Huang Wei)

Tourists visit the Liziba sightseeing platform in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 3, 2025. (Xinhua/Huang Wei)

Tourists enjoy the city view at a scenic area in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 2, 2025. (Xinhua/Huang Wei)

Tourists visit a scenic area in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Huang Wei)

This photo taken on Oct. 2, 2025 shows a drone light show in southwest China's Chongqing Municipality. (Xinhua/Huang Wei)

Tourists visit a scenic area in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 2, 2025. (Xinhua/Huang Wei)

Tourists visit the Qiansimen Bridge in southwest China's Chongqing Municipality, Oct. 3, 2025. (Photo by Guo Xu/Xinhua)

(Web editor: Cai Hairuo, Hongyu)

Photos

Related Stories