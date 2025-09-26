Home>>
China launches anti-dumping probe into carya illinoensis from Mexico, U.S.
(Xinhua) 10:40, September 26, 2025
BEIJING, Sept. 25 (Xinhua) -- China's Ministry of Commerce announced on Thursday that it has decided to initiate an investigation into Mexico's restrictive measures that constitute trade and investment barriers against China.
The investigation became effective from Thursday, the ministry said.
