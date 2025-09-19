China International Metro Transit Exhibition held in Qingdao, China's Shandong
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
A visitor takes photos of a model of a hydrogen-powered train at the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
People visit the China International Metro Transit Exhibition in Qingdao, east China's Shandong Province, on Sept. 18, 2025. The exhibition was held in the West Coast New Area of Qingdao on Thursday, setting up exhibition areas such as vehicle system and equipment supply chain, signal communication system, IT technology, and artificial intelligence. (Xinhua/Li Ziheng)
Photos
Related Stories
- Chongqing metro train glides through a sea of clouds!
- World's first carbon fiber metro train begins operation in E China
- CETROVO 1.0 metro train starts operation in Qingdao, E China
- World’s first carbon fiber metro train begins passenger service in E.China’s Qingdao
- China issues trial code of practice for fully automated urban rail systems
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.