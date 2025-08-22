Languages

Archive

Home>>

View of Baotu Spring in Jinan, China's Shandong

(Xinhua) 17:05, August 22, 2025

This photo taken on Aug. 22, 2025 shows the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Xu Suhui)

People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)

People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)

People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)

An aerial drone photo taken on Aug. 22, 2025 shows the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Xu Suhui)

(Web editor: Huang Kechao, Hongyu)

Photos

Related Stories