View of Baotu Spring in Jinan, China's Shandong
(Xinhua) 17:05, August 22, 2025
This photo taken on Aug. 22, 2025 shows the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Xu Suhui)
People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)
People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)
People visit the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province, Aug. 22, 2025. (Xinhua/Xu Suhui)
An aerial drone photo taken on Aug. 22, 2025 shows the Baotu Spring in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Xu Suhui)
