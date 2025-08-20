Home>>
China holds press conference on V-Day military parade preparations
(Xinhua) 11:08, August 20, 2025
A press conference on V-Day military parade preparations is held by the State Council Information Office in Beijing, capital of China, Aug. 20, 2025. (Xinhua/Li Xin)
Upcoming V-day parade the first on "new journey" of advancing Chinese modernization: official
Joint formations of armament in V-Day parade reflect functions in real combat: official
New structural layout of Chinese armed forces to debut at V-day military parade
Part of strategic heavyweight equipment, hypersonic precision-strike weapons to meet public for first time at V-Day military parade: official
Parade to demonstrate Chinese military's firm commitment to following Party
