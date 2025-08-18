Home>>
Sneaky tiger pranks sleeping friend!
(People's Daily App) 14:37, August 18, 2025
At the Siberian Tiger Park in Harbin, Northeast China's Heilongjiang Province, a playful tiger sneaks up on its napping companion and delivers a surprising paw tap. Watch these majestic predators show off their mischievous and fun-loving side!
(Video source: Douyin account-lxn0717wwz; Compiled by Li Yuanxin and Kang Yutong)
(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- Sino-Russian lab to help advance Siberian tiger conservation
- Endangered Siberian tiger spotted in northeast China
- Siberian tiger cubs grow healthily in zoo in NE China's Harbin
- Wild Siberian tiger images captured in NE China
- Endangered Siberian tiger spotted in NE China's Greater Hinggan Mountains
- Siberian tiger newborns make debut in NE China's Heilongjiang
- Breeding center in China welcomes over 30 Siberian tiger cubs
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.