Sneaky tiger pranks sleeping friend!

(People's Daily App) 14:37, August 18, 2025

At the Siberian Tiger Park in Harbin, Northeast China's Heilongjiang Province, a playful tiger sneaks up on its napping companion and delivers a surprising paw tap. Watch these majestic predators show off their mischievous and fun-loving side!

(Video source: Douyin account-lxn0717wwz; Compiled by Li Yuanxin and Kang Yutong)

(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)

