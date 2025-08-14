Languages

2025 Shanghai Book Fair kicks off

(Xinhua) 08:25, August 14, 2025

People visit the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Xinhua/Fang Zhe)

People visit the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Xinhua/Fang Zhe)

People walk into the venue of the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Xinhua/Fang Zhe)

This photo taken on Aug. 13, 2025 shows the pavilion of Hunan Province at the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Xinhua/Fang Zhe)

People visit the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Xinhua/Fang Zhe)

People visit the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Photo by Zhang Yue/Xinhua)

People visit the 2025 Shanghai Book Fair in Shanghai, east China, Aug. 13, 2025. The book fair kicked off on Wednesday and will last until Aug. 19. (Photo by Zhang Yue/Xinhua)

