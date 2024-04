We Are China

In pics: blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing

Xinhua) 08:47, April 08, 2024

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

A tourist takes photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

Tourists take photos of blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China, April 7, 2024. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

This photo taken on April 7, 2024 shows blooming lilacs at Fayuan Temple in Beijing, capital of China. (Xinhua/Luo Xiaoguang)

