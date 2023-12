We Are China

Christmas decorations seen in Beirut, Lebanon

Xinhua) 09:24, December 16, 2023

A visitor takes photos among Christmas decorations in Beirut, Lebanon, on Dec. 15, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)

Dancers perform in front of Christmas decorations in Beirut, Lebanon, on Dec. 15, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)

A boy poses next to Christmas decorations in Beirut, Lebanon, on Dec. 15, 2023. (Xinhua/Bilal Jawich)

Photo taken on Dec. 15, 2023 shows light decorations for Christmas in Beirut, Lebanon. (Xinhua/Bilal Jawich)

